Готовность сельхозпредприятий к зиме на контроле прокуратуры - особое внимание условиям содержания буренок и сохранности кормов

Сельхозпредприятия страны готовятся к зиме. Особое внимание условиям содержания буренок и сохранности кормов. Прокуратура тщательно контролирует процесс. В этом году более 5 тысяч должностных лиц привлечены к административной, дисциплинарной и материальной ответственности. За сокрытие падежа скота возбуждено более 360 уголовных дел. О ходе проверок и правилах, без которых ведение хозяйства невозможно, - репортаж Николая Скинтияна.

Некачественная обработка зерна. В результате сырье испорчено. Вроде и урожай в этом году что надо, вот только к заготовке кормов хозяйство "Оревичи" подошло безответственно. Ущерб - тысячи рублей. На этом проблемы предприятия не закончились. В ходе доследственной проверки специалисты выявили еще как минимум 60 тонн испорченного зерна.





Готовность хозяйств к зиме - на контроле прокуратуры

В сумме более 120 тысяч килограммов некачественного корма. Лаборатория подтвердила, что такое буренкам давать нельзя. За порчу зерна руководству хозяйства придется отвечать по закону.

Согласно данным предварительной проверки, урожай был собран хороший, однако он не смог быть технологически переработан и подвергся порче. Для дачи уголовно-правовой оценки материалы в настоящее время переданы в Хойникский РОСК, взяты на контроль прокуратурой области.

В Славгородском районе погибли бычки

Соблюдение технологии на всех этапах производства - задача для аграриев. Любая ошибка может привести к печальным последствиям. В Славгородском районе при постановке на зимне-стойловое содержание погибли бычки. Причина - все та же бесхозяйственность.





При постановке на зимне-стойловое содержание скота осуществлялась перевозка с пастбища за 20 км на ферму. 230 голов бычков возили целый световой день. А завтра должны были рассортировать, перевесить и расставить по весовым кондициям. Но днем не успели сделать. Ночью произошла трагедия.

Из-за давки под массой более крупных (а их вес достигает 300-400 килограммов) погибли 6 полуторагодовалых бычков. Виновные лица выплатили ущерб, а прокуратура занялась проверкой.

Настораживает тот факт, что данный случай имел место в присутствии работников, ответственных за сохранность КРС. По поручению прокуратуры в настоящее время проводится проверка в рамках УПК. Данный вопрос взят на особый контроль.

Причина падежа скота - человеческий фактор

Как показывает практика, причина падежа скота в 100 % случаев одна и та же - человеческий фактор. По каждому инциденту прокуратура дает правовую оценку.

От органов исполнительной власти и ветеринарного надзора, руководителей сельхозорганизаций прокуратура требует прежде всего обеспечить эффективное выполнение своих непосредственных обязанностей, должную исполнительскую и трудовую дисциплину. Всем выявленным нарушениям в сфере животноводства прокурорами дается принципиальная оценка.

Дисциплина и работа на перспективу - залог успеха в сельском хозяйстве

Соблюдение санитарных норм, дисциплина, а еще работа на перспективу. Такого отношения к своему делу придерживаются в хозяйстве "50 лет Октября". В этом году здесь на корм буренкам заготовили более 600 тонн кукурузного зерна. Объемы гораздо выше, чем в прошлом сезоне. Упаковали в пленку, температура и влажность в норме. Сейчас оно доходит до нужной кондиции - все строго по технологии.

Рацион сбалансированный и разнообразный. Содержат животных в чистоте, разделение по возрасту обязательно. Всего в хозяйстве около семи тысяч голов.





Григорий Шпаков, председатель СПК "50 лет Октября"

Это 131 голова на 100 гектар сельхозугодий. Это достаточно хорошая плотность. И это дает нам возможность иметь достаточное количество дойного стада.

СПК "50 лет Октября" - один из лидеров в регионе