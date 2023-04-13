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Готовность техники к посевной кампании настораживает госконтроль
Сотрудники госконтроля проверяют готовность сельхозпредприятий Беларуси к весенне-полевым работам. Уже проверено более 200 хозяйств во всех регионах. В отдельных населенных пунктах из-за низкой готовности машинно-тракторного парка сроки посевной затягиваются, что может сказаться на итоговой урожайности. Юрий Карнелович подробнее разобрался в теме.
Посевная кампания уже стартовала, а на мехдворе КПУП "Свислочская сельхозтехника" еще кипит работа. Энергонасыщенный трактор с разобранным радиатором, почвообрабатывающие агрегаты и сеялка - почти каждая единица требует мелкого ремонта. Ситуация не устраивает госконтроль.
В ходе осмотра ремонтируемой техники, которая уже была подготовлена к работе, устанавливалось, что ремонт отдельных единиц был проведен некачественно. По данным фактам местным органам власти выносились рекомендации.
Если замечания по такому ремонту устранялись быстро, то с проблемой приписок в сельхозпредприятии дела обстоят куда серьезней.
Примером некачественной подготовки к посевной кампании в этом хозяйстве является 8-корпусный оборотный плуг. По документам на 30 марта он уже был готов к работе. Прошло две недели, но ремонт здесь так и не производился. Агрегат по-прежнему находится на мехдворе.
Руководство хозяйства ошибки признает. Говорит, что сейчас вся техника, задействованная в посевной, уже на полях. Отставание от графика незначительное. Посеять можно было и раньше, но проблема в нехватке механизаторов.
У меня нехватка рук, механизаторов. Ищем людей, подбираем кадры, но пока вот такая ситуация. А так деньги выделялись, все запчасти, все, что нужно для посевной, мы закупили.
"Свислочская сельхозтехника" - это, скорее, исключение из правил. В целом же по району сев ранних яровых культур уже на завершающей стадии. Совсем скоро планируют высевать кукурузу.
В целом работы идут полным ходом. На сегодняшний момент ведется сев ранних яровых зерновых. Данные работы мы должны закончить до конца текущей недели. Подготовились достаточно неплохо, обеспеченность минеральными удобрениями составляет 89 %.
В северном регионе к посевной только приступили. В сельхозпредприятии "Ольговское" первыми поля распечатали подкормочные агрегаты. Костяк автопарка составляют тракторы со сроком службы 10 лет, ухода они требуют тщательного.
Вся техника предприятия стояла на линейке готовности уже в феврале. У местных механизаторов руки золотые.
Готовность техники к весенне-полевой кампании госконтроль мониторит по всей стране. В первых числах апреля только в Витебской области он навестил 40 сельхозпредприятий. В каждом третьем из проверенных хозяйств данные о готовности агрегатов были приукрашены.
Агропромышленное объединение во главе с Витебским мясокомбинатом к посевной оказалось не готово.
В неисправном состоянии находилась почти половина имеющейся сельскохозяйственной техники, которая простаивала от нескольких месяцев до 4 лет. На ее ремонт требовались незначительные финансовые средства.
На предприятии повода для паники не видят. Уверяют, что проблема решается. "Техника находится в ремонте. Ежедневно мы работаем с мотороремонтным заводом, там обещают, что она будет отпущена в течение максимум 5-7 дней", - сообщил Эдуард Гуляев, заместитель генерального директора ОАО "Витебский мясокомбинат".
Проблемные сельхозпредприятия есть во всех регионах. Задача ближайших дней не просто выявить, но и оперативно устранить недочеты.
Только с 3 по 5 апреля мы проверили 211 сельхозорганизаций - это пятая часть от имеющихся в республике. В третьей части этих хозяйств мы увидели факты низкой готовности сельхозтехники, в частности, посевной. Это энергонасыщенные тракторы, почвообрабатывающие посевные агрегаты, и те машины, которые должны участвовать в самых ранних работах.
Все материалы по проверкам уже направлены в облисполкомы для принятия мер реагирования. Мониторинг будет продолжен.
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