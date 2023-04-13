Готовность техники к посевной кампании настораживает госконтроль

Сотрудники госконтроля проверяют готовность сельхозпредприятий Беларуси к весенне-полевым работам. Уже проверено более 200 хозяйств во всех регионах. В отдельных населенных пунктах из-за низкой готовности машинно-тракторного парка сроки посевной затягиваются, что может сказаться на итоговой урожайности. Юрий Карнелович подробнее разобрался в теме.

Посевная кампания уже стартовала, а на мехдворе КПУП "Свислочская сельхозтехника" еще кипит работа. Энергонасыщенный трактор с разобранным радиатором, почвообрабатывающие агрегаты и сеялка - почти каждая единица требует мелкого ремонта. Ситуация не устраивает госконтроль.





В ходе осмотра ремонтируемой техники, которая уже была подготовлена к работе, устанавливалось, что ремонт отдельных единиц был проведен некачественно. По данным фактам местным органам власти выносились рекомендации. Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области

Если замечания по такому ремонту устранялись быстро, то с проблемой приписок в сельхозпредприятии дела обстоят куда серьезней.

Примером некачественной подготовки к посевной кампании в этом хозяйстве является 8-корпусный оборотный плуг. По документам на 30 марта он уже был готов к работе. Прошло две недели, но ремонт здесь так и не производился. Агрегат по-прежнему находится на мехдворе.

Руководство хозяйства ошибки признает. Говорит, что сейчас вся техника, задействованная в посевной, уже на полях. Отставание от графика незначительное. Посеять можно было и раньше, но проблема в нехватке механизаторов.





У меня нехватка рук, механизаторов. Ищем людей, подбираем кадры, но пока вот такая ситуация. А так деньги выделялись, все запчасти, все, что нужно для посевной, мы закупили. Дмитрий Протокович, директор КПУП "Свислочская сельхозтехника"

"Свислочская сельхозтехника" - это, скорее, исключение из правил. В целом же по району сев ранних яровых культур уже на завершающей стадии. Совсем скоро планируют высевать кукурузу.





В целом работы идут полным ходом. На сегодняшний момент ведется сев ранних яровых зерновых. Данные работы мы должны закончить до конца текущей недели. Подготовились достаточно неплохо, обеспеченность минеральными удобрениями составляет 89 %. Андрей Грицкевич, первый заместитель председателя Свислочского райисполкома

В северном регионе к посевной только приступили. В сельхозпредприятии "Ольговское" первыми поля распечатали подкормочные агрегаты. Костяк автопарка составляют тракторы со сроком службы 10 лет, ухода они требуют тщательного.

Вся техника предприятия стояла на линейке готовности уже в феврале. У местных механизаторов руки золотые.

Готовность техники к весенне-полевой кампании госконтроль мониторит по всей стране. В первых числах апреля только в Витебской области он навестил 40 сельхозпредприятий. В каждом третьем из проверенных хозяйств данные о готовности агрегатов были приукрашены.





Агропромышленное объединение во главе с Витебским мясокомбинатом к посевной оказалось не готово.

В неисправном состоянии находилась почти половина имеющейся сельскохозяйственной техники, которая простаивала от нескольких месяцев до 4 лет. На ее ремонт требовались незначительные финансовые средства. Дмитрий Давыденко, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Витебской области

На предприятии повода для паники не видят. Уверяют, что проблема решается. "Техника находится в ремонте. Ежедневно мы работаем с мотороремонтным заводом, там обещают, что она будет отпущена в течение максимум 5-7 дней", - сообщил Эдуард Гуляев, заместитель генерального директора ОАО "Витебский мясокомбинат".

Проблемные сельхозпредприятия есть во всех регионах. Задача ближайших дней не просто выявить, но и оперативно устранить недочеты.





Только с 3 по 5 апреля мы проверили 211 сельхозорганизаций - это пятая часть от имеющихся в республике. В третьей части этих хозяйств мы увидели факты низкой готовности сельхозтехники, в частности, посевной. Это энергонасыщенные тракторы, почвообрабатывающие посевные агрегаты, и те машины, которые должны участвовать в самых ранних работах. Валерий Скрипкин, заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси