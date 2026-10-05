"Готовы поставлять в Россию до 2 тыс. единиц техники ежегодно": какие планы у МАЗа по экспорту

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Минский автомобильный завод представил свою продукцию на международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". По словам представителя предприятия, участие в форуме - не только почетно, но и необходимо, ведь МАЗ - флагман страны.

О географии продаж, рекордных мощностях автобусного производства и импортозамещении рассказал первый заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" Владимир Дормаш в "Актуальном интервью".

Основной рынок сбыта МАЗа - Россия - сегодня идет по снижающему тренду. Чтобы компенсировать потери, предприятие активно осваивает новые направления. "К сожалению, рынок основного нашего сбыта автомобильной техники в России идет по снижающему тренду. Мы поставляем технику в страны дальней дуги - южноамериканский и азиатский регионы. Те объемы, которые не смогли восполнить на основном экспорте, идут туда", - пояснил Владимир Дормаш.

Традиционно лидируют пассажирская техника, шасси и тягачи. Шасси МАЗ - универсальный продукт, белорусские конструкторы настолько компетентны, что мы можем быстро приспособить шасси под любые запросы любого производителя.

В 2025 году МАЗ возвел новый корпус автобусного завода, почти вдвое увеличив технологическую мощность. "Мы готовы поставлять в Россию до 2 тыс. единиц техники ежегодно, сегодня это 700-800 единиц. За 30-летнюю историю работы именно в сфере пассажирской техники мы представлены во всех регионах", - рассказал первый заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ".

Модернизация идет постоянно. Новый автобусный завод оснащен современными станками, где операции, требовавшие пятерых, теперь выполняет один.

Санкции и уход европейских поставщиков создали сложности, но предприятие нашло варианты. "В кооперации с российскими и белорусскими партнерами мы нашли варианты, чтобы продукт был союзным и не уступал по качеству тому, что делали 5-10 лет назад на европейских комплектующих. Сложности есть, но, наверное, так и нужно, главное, что есть рычаги и методы их преодоления", - резюмировал Владимир Дормаш.