3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Готовы ли российские дизайнеры перейти на белорусские ткани - о перспективах сотрудничества в легкой промышленности
Сегодня, в период санкционного давления, российская легкая промышленность столкнулась с серьезными проблемами. Это коснулось и поставок сырья, и рынков сбыта.
Но на помощь пришли белорусские производители, ведь легкая промышленность - одна из важнейших составляющих промышленного комплекса Беларуси и занимает около 30 % в общем объеме производства. Сможет ли лен стать геополитическим оружием в экономической войне? Готовы ли российские дизайнеры перейти на белорусские ткани? И почему так важно создать суверенную сырьевую базу Союзного государства?
Перспективы белорусско-российского сотрудничества в легкой промышленности изучила Дарья Белоусова-Петровская. Бренду "Виктория Андреянова" уже 30 лет. Ее коллекци - это всегда украшение российских подиумов. Она единственный дизайнер, которая дважды была обладательницей "Золотого манекена" Московской недели высокой моды. Предпочитает натуральные ткани: шерсть, полушерсть, кашемир, органзу, лен. До санкций раз в году закупала материалы во Франции. Теперь в маршруте Турция, московские выставки-ярмарки и, несомненно, Беларусь, с которой у модельера давние связи.
Виктория Андреянова, модельер-дизайнер (Россия):
Мы в Беларуси работали с фабрикой "Элема", знаменитой вашей фабрикой. Я очень много работала с Могилевом, компанией "Миратекс". Это потрясающий комбинат, у него хорошая химия, то, как они работают с тканями для спецодежды, это уникальные полотна, я их очень рекомендую. Много работали с фабрикой "Камволь". Мы брали ткани: шерсть, полушерсть. Вот сейчас была выставка в Москве, и я там опять встретила "Камволь" и думаю, что надо возвращаться к ним.
В легкой промышленности России работают 2 млн человек
80 % из них женщины. И сегодня, когда страна находится под сильнейшим санкционным давлением, российский легпром столкнулся с большими проблемами. Это острая нехватка сырья, нарушение логистических цепочек и потеря рынков сбыта.
Чтобы найти выход из ситуации, Союз женщин России провел переговоры с белорусским концерном "Беллегпром". Это огромный производственный комплекс, который объединяет около ста производителей. Сегодня, когда с российского рынка ушли западные и европейские бренды, белорусские коллеги готовы предоставить все необходимое. Это различные ткани и волокна, кожа, фурнитура и многое другое.
Небольшие магазины розничной торговли - это прекрасно. Но сегодня России и Беларуси пора выходить на более масштабный уровень сотрудничества. Российский экономист Юрий Крупнов темой льна занимается уже не один год. Специалист считает: когда нашему Союзному государству объявлена прямая экономическая война, одно из важнейших направлений - это создание суверенной сырьевой базы для текстильной промышленности, где лен может стать геополитическим оружием.
Юрий Крупнов, экономист, председатель Движения развития (Россия):
В Беларуси и России уникальный климат для выращивания льна. Надо увеличивать площади засева и выходить на производство минимум 300 тысяч тонн волокна в год. Тогда, по подсчетам Юрия Крупнова, наши страны через 10-15 лет смогут стать монополистами в этой сфере.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе