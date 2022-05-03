Готовы ли российские дизайнеры перейти на белорусские ткани - о перспективах сотрудничества в легкой промышленности

Мы в Беларуси работали с фабрикой "Элема", знаменитой вашей фабрикой. Я очень много работала с Могилевом, компанией "Миратекс". Это потрясающий комбинат, у него хорошая химия, то, как они работают с тканями для спецодежды, это уникальные полотна, я их очень рекомендую. Много работали с фабрикой "Камволь". Мы брали ткани: шерсть, полушерсть. Вот сейчас была выставка в Москве, и я там опять встретила "Камволь" и думаю, что надо возвращаться к ним.

Сегодня, в период санкционного давления, российская легкая промышленность столкнулась с серьезными проблемами. Это коснулось и поставок сырья, и рынков сбыта.Но на помощь пришли белорусские производители, ведь легкая промышленность - одна из важнейших составляющих промышленного комплекса Беларуси и занимает около 30 % в общем объеме производства. Сможет ли лен стать геополитическим оружием в экономической войне? Готовы ли российские дизайнеры перейти на белорусские ткани? И почему так важно создать суверенную сырьевую базу Союзного государства?Перспективы белорусско-российского сотрудничества в легкой промышленности изучила. Бренду "Виктория Андреянова" уже 30 лет. Ее коллекци - это всегда украшение российских подиумов. Она единственный дизайнер, которая дважды была обладательницей "Золотого манекена" Московской недели высокой моды. Предпочитает натуральные ткани: шерсть, полушерсть, кашемир, органзу, лен. До санкций раз в году закупала материалы во Франции. Теперь в маршруте Турция, московские выставки-ярмарки и, несомненно, Беларусь, с которой у модельера давние связи.