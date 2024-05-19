Готовы занимать соседские ниши и обновлять транспорт вместе в Белкоммунмаше. Как электробусы вытащили производство на новый уровень

В том, что у Беларуси на внешнем контуре остаются верные друзья, мы убедились благодаря недругам. Когда Запад ставил санкционные подножки, плечо нам подставляли партнеры.

Вот и Белкоммунмаш показал, как можем двигаться напролом, даже когда на дорогах закрывается "шлагбаум". Холдинг прибавляет и в производстве, и в продажах.

Кстати, и для столичных дорог сейчас готовят новые электробусы и трамвайные вагоны. А ведь в 1990-х годах завод могли потерять. Но Президент настоял: выбраться из кризисной ситуации.

Через 10-летия глава государства ставит Белкоммунмаш уже в пример другим. По гладкой ли дороге движется холдинг и какие эконовинки уже можно оценить и обкатать, проверил "Контроль качества".

Сегодня контролерами по белорусским автобусам поработаем мы. Вот только проверять будем не билеты, а сам общественный транспорт. И все же кое-что у пассажиров предъявить попросили: отзывы о минских электробусах.

"Старые транспорты очень резко двигались и плохо останавливались, а этот мягко едет, спокойно. Здесь достаточно места", - поделились пассажиры.

А чтобы иностранцы смогли оценить электробусы, трамваи или троллейбусы от Белкоммунмаша, к нам приезжать необязательно.

Если находитесь за рубежом и хотите узнать, в каких отношениях страна с Беларусью, присмотритесь к дорогам. И, возможно, застанете белорусские модели в разных цветах и везде со своими особенностями. Городской транспорт - такой же бренд, как наши продукты питания или трактор. "Контроль качества" разберет на детали.

"В модели мы используем стеклопластиковые детали. Там имеются специфические свойства - антискользящее, антибактериальное", - рассказал Максим Лычковский.

Все начинается с чистого листа на мониторах. Уже скоро с дизайн-проекта съедут на столичные дороги новые "электрички". От размещения сидений и поручней до головоломки, "как спрятать провода" и обустроить комфорт в кабине водителя. Задач уж точно побольше, чем в тех же "легковушках". Потому каждую деталь прорисовывает свой специалист в конструкторском бюро. Максим Лычковский занимается "внутрянкой". После учебы в БНТУ в рабочий процесс въезжал по семейным тропам.

Здесь работают у меня родители. Отец вяжет схемные жгуты, а мама - повар. И они настояли, чтобы сюда я пошел, потому что это колоссальный опыт. Передовые программы, в которых многие инженеры работают. Максим Лычковский, инженер-конструктор УП "НТПЦ "Белкоммунмаш"

Какой автопарк предлагают? Шесть моделей электробусов, четыре вида троллейбусов и три трамвайных вагона. Но вариантов куда больше. С учетом апгрейда по запросам клиентов, каждая единица чуть ли не эксклюзив. К тому же полный сервис: с обслуживанием и зарядными станциями.

Самый требовательный заказчик - Питер. Под культурную столицу России разрабатывают новинки с домашним уютом. От встроенных зарядок для телефонов до полов.

В зоне накопительной площадки и в зоне входа и выхода установлена система теплого пола. То есть она работает в зимний период для того, чтобы снег, лед, то, что наносят пассажиры, в салоне не застаивалось. В кабине мы можем увидеть какое-то количество видеокамер и разных дисплеев - это все система контроля за состоянием водителя. Дмитрий Парков, первый заместитель гендиректора компании BKM Holding

И кто мог представить такое будущее холдинга в далеком 1995 году? Это был первый визит молодого Президента Лукашенко на тогда еще ремонтную мастерскую. Катились не в гору, а скорее, в пропасть. И какие там продажи за рубеж? Работников едва содержали.

Дошло до того, что в 1995 году заговорили о продаже завода частнику. Оставить руль в руках государства тогда настоял Президент. И визит в 2009 году - лишний повод удостовериться, что выбор правильный! Своим наполнили столичный рынок. Президент подтолкнул - ехать нужно дальше, в другие страны.

Троллейбусы, трамваи — это, я вам говорю, как хлеб, как одежда. Последние деньги будешь тратить, но будешь покупать эти вещи. Давайте дадим ему мощности. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2009 г.)

Уже в этом году около 15 % для белорусских пассажиров, а остальное уезжает за границу. Куда только не отправляли минские "электрички" - от Европы до Латинской Америки. Да, санкции вмешались, но эти "палки в колесах" перемололи на ходу, без остановки производства. С тех же немецких деталей "передачи" быстро переключили на китайцев, турков, россиян и еще несколько дружественных стран.

В 2010-м, в кризисное время, Президент ставил как раз Белкоммунмаш в пример.

Посмотрите сегодня на городской транспорт в городах, и тем более, на перспективные модели. Это единственное предприятие в Европе и на бывшем пространстве Советского союза, конкурента, которого не выдерживают. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2010 г.)

Но кто же сегодня конкуренты Белкоммунмаша?

"На сегодняшний день мы тоже стараемся быть на шаг впереди конкурентов. Это и российские, и китайские производители. По большому счету, работы хватает всем. Конечно, нас не везде хотят видеть, нас не везде пускают. Нам приходится, скажем, пробивать или протаптывать эту дорогу. Наша техника соответствует не только всем мировым тенденциям с технической точки зрения. А самое главное - это такое соотношение "цена - качество", - рассказал первый заместитель гендиректора компании BKM Holding Дмитрий Парков.

Посмотреть не в профиль, а в анфас, и как тут подумаешь, что перед нами грузовик. Его полностью "прошили" электроникой. И если этим не удивить, как вам водительское кресло в самом центре салона? Считайте, компромисс между лево- и правосторонним движением. Но для любителей "классики" все можно переделать.

Когда все завязано на электронике, даже "Контроль качества" проводят сами машины. Компьютер - мозг, а работники - руки.

"Мы смотрим тормозные системы, рулевое управление, светотехнику. Вот мы видим, что тормозная система исправна, написано "счастливого пути", - рассказала о тонкостях работы начальник лаборатории компании BKM Holding Ольга Литвинская.