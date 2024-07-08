Гриц: Темпы роста стран ШОС по ВВП превышают среднемировые

Очень важно отметить темпы роста стран ШОС в целом и отдельных стран в частности, в том числе Республики Беларусь. В целом об этом уже говорили, темпы роста по ВВП покупательской способности превышают среднемировые, не говоря уже о G7, эта цифра больше в разы. Если говорить о Республике Беларусь, о Китайской Народной Республике, Российской Федерации, по сравнению с сопоставимыми нашими оппонентами - Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, то речь идет уже о порядках. Это говорит о том, что перспективы рынка, инвестиционного климата, перспективы участия в новых инновационных проектах в этом регионе гораздо более существенные.

Георгий Гриц,экономический аналитик