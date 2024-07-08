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Гриц: Темпы роста стран ШОС по ВВП превышают среднемировые
Беларусь открыла новую главу в развитии Шанхайской организации сотрудничества, укрепив всестороннюю кооперацию со странами-участницами. Причем перспективы Минска в ШОС носят глобальный характер.
Очень важно отметить темпы роста стран ШОС в целом и отдельных стран в частности, в том числе Республики Беларусь. В целом об этом уже говорили, темпы роста по ВВП покупательской способности превышают среднемировые, не говоря уже о G7, эта цифра больше в разы. Если говорить о Республике Беларусь, о Китайской Народной Республике, Российской Федерации, по сравнению с сопоставимыми нашими оппонентами - Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, то речь идет уже о порядках. Это говорит о том, что перспективы рынка, инвестиционного климата, перспективы участия в новых инновационных проектах в этом регионе гораздо более существенные.
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