Гродненская область расширяет партнерство с регионами Узбекистана

На укрепление сотрудничества с регионами Узбекистана нацелена Гродненская область. В облисполкоме состоялись встречи председателя Юрия Караева с гостями из Центральной Азии. Главным итогом переговоров с делегацией Андижанской области стало подписание дорожной карты сотрудничества на 2026-2028 гг.

"Их интересует развитие сельского хозяйства. Готовы у нас приобрести и участок земли, и фермы пустующие реконструировать. Наша задача - преодолеть посредников и установить прямые связи между покупателем и тем, кто хочет продать", - отметил Юрий Караев.

Сегодня Узбекистан остается одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Гродненской области. Стороны рассчитывают, что достигнутые договоренности позволят увеличить взаимный товарооборот, расширить кооперацию между предприятиями и вывести межрегиональное сотрудничество на качественно новый уровень.