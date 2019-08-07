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Гродненская область - миллионер
Более пяти миллионов тонн зерна собрано в Беларуси на сегодня. Появилась третья область-миллионер - заветную планку преодолел Гродненский регион. Причем средняя урожайность в области самая высокая по стране - 38,1 центнера с гектара. Берестовицкий район первым в регионе завершил уборочную кампанию - здесь прошел районный праздник урожая "Дожинки".
На последних 5 % ведут работы аграрии Брестской области. А в Витебской убрали половину площадей зерновых. Существенное влияние на их работу оказывает неустойчивая погода. В среднем с гектара по стране собирают 32,3 центнера - это гораздо выше, чем в прошлом году.
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