Гродненская область - миллионер

Более пяти миллионов тонн зерна собрано в Беларуси на сегодня. Появилась третья область-миллионер - заветную планку преодолел Гродненский регион. Причем средняя урожайность в области самая высокая по стране - 38,1 центнера с гектара. Берестовицкий район первым в регионе завершил уборочную кампанию - здесь прошел районный праздник урожая "Дожинки".



На последних 5 % ведут работы аграрии Брестской области. А в Витебской убрали половину площадей зерновых. Существенное влияние на их работу оказывает неустойчивая погода. В среднем с гектара по стране собирают 32,3 центнера - это гораздо выше, чем в прошлом году.