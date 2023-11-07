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Гродненский и Витебский регионы расширяют горизонты партнерства на международной выставке в Шанхае
Сотрудничество регионов как важный инструмент всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая. Национальный павильон на международной выставке импорта в Шанхае продолжает знакомить гостей форума с потенциалом нашей страны. За время работы белорусской экспозиции документы о сотрудничестве подписали Минск и Брестская область.
Сегодня горизонты партнерства расширяют Гродненский и Витебский регионы. Корреспондент АТНЯрослав Даниленко с подробностями из Шанхая.
Совершенно верно, новые соглашения подписываются ежедневно. Белорусские регионы практически в формате нон-стоп рассказывают о себе китайской аудитории.
Без внимания не остается и дегустация нашей продукции. Как раз на экспорт молочки и мясной продукции, в том числе, ставку делает Гродненская область. По внешней торговле западного региона КНР занимает 3 место.
Гродненская область представлена организациями химической промышленности, мясо-молочная промышленность. В основном, конечно, ставку делаем на переработку сельскохозяйственной продукции. Также представлены организации, которые заинтересованы в приобретении оборудования именно в Китае и будут сегодня проведены переговоры по поставке оборудования.
Параллельно с работой национального павильона белорусские стенды представлены на профильных экспозициях. В поиске новых контрактов промышленные предприятия страны. Акцент не только на экспорт, но и на эффективное импортозамещение.
Китайские коллеги готовы осуществлять нам всяческую поддержку в реализации наших проектов, помощь оказывать, содействие в поиске новых партнеров на территории Китайской Народной Республики. С нашей стороны проведен ряд встреч с китайскими компаниями.
Мы на рынке Китая представлены уже не один год. У нас есть совместное предприятия в Китае - в Чунцине и Харбине. Мы здесь уже давно работаем с китайскими партнерами. На данной выставке после перерыва, после пандемии участвуем в первый раз, до пандемии участвовали, тоже были здесь. Но интерес к нашей продукции есть: подходят обычные посетители, подходят компании, предлагают варианты сотрудничества. У нас запланированы здесь, на площадке, выставки, встречи с нашими партнерами как с прошлыми, так и, надеюсь, с будущими, которые дадут нам возможности развивать наши торговые отношения с Китайской Народной Республикой.
Напомним, что в эти дни на выставке импорта в Шанхае, Беларусь представляет регионы и их потенциал. Насыщенная в эти дни и культурная программа. Артисты Большого театра Беларуси знакомят китайского зрителя со своим репертуаром.