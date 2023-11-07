Гродненский и Витебский регионы расширяют горизонты партнерства на международной выставке в Шанхае

Мы на рынке Китая представлены уже не один год. У нас есть совместное предприятия в Китае - в Чунцине и Харбине. Мы здесь уже давно работаем с китайскими партнерами. На данной выставке после перерыва, после пандемии участвуем в первый раз, до пандемии участвовали, тоже были здесь. Но интерес к нашей продукции есть: подходят обычные посетители, подходят компании, предлагают варианты сотрудничества. У нас запланированы здесь, на площадке, выставки, встречи с нашими партнерами как с прошлыми, так и, надеюсь, с будущими, которые дадут нам возможности развивать наши торговые отношения с Китайской Народной Республикой.





Денис Поправка, первый замдиректора центра продаж и сервиса ОАО "Гомсельмаш"