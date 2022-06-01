Гродненское текстильное предприятие после модернизации успешно конкурирует с мировыми производителями текстиля

Чтобы выдержать конкуренцию на рынке, важна модернизация. Один из примеров - Гродненское текстильное предприятие "Гронитекс", которое при поддержке государства стало одним из ведущих производителей пряжи и швейных нитей в стране. За 17 лет здесь полностью обновили производство и 50 % товаров отправляют на экспорт, в том числе и в страны ЕС. Юрий Карнелович продолжит.

Прядильщица Раиса Попко на предприятии работает уже больше 30 лет. За это время, признается, условия труда изменились кардинально. Если раньше практически все операции приходилось выполнять вручную, то сегодня человек только контролирует работу высокотехнологичных прядильных машин.

Я меняю ровницу, ставлю. С этой ровницы идет нить. И если где-то какая-то обрывность, я подключаю. Условия труда совсем другие. У нас электроника, роботы сами снимают, мы только подставляем.

Раиса Попко, прядильщица ОАО "Гронитекс"

Поддержка государства позволила сохранить предприятие и коллектив

Гродненское текстильное предприятие за 55 лет прошло путь от крупнейшего в Советском Союзе производителя пряжи до белорусского экспортно ориентированного бренда. Правда, в начале 2000-х, чтобы удержаться на плаву, пришлось попросить помощи у государства. Благодаря указу Президента были выделены деньги на модернизацию.





Было затрачено в течение этих 17 лет 20 миллионов долларов, что позволило повысить производительность труда. Значительно улучшилось качество выпускаемой продукции, что позволило нам конкурировать на зарубежных рынках.

Анатолий Залевский, главный инженер ОАО "Гронитекс"

Сегодня на предприятии самые современные станки ведущих мировых производителей. Работают круглосуточно, семь дней в неделю.

На данном оборудовании все операции выполняет робот. Это позволяет увеличить производительность оборудования. Заменяет одна машина пять старых единиц оборудования. В сутки данная машина может выпускать до двух тонн пряжи. Анна Есмантович, начальник прядильного цеха ОАО "Гронитекс"

Автоматизированы абсолютно все процессы - от поступления сырья и до упаковки готовой продукции.

Технология производства достаточно сложная. К примеру, вот этот хлопок, который поступил на предприятие из Средней Азии, прежде чем превратиться в пряжу, должен пройти больше десяти специальных операций по очистке, расчесыванию и удалению примесей. И все это в автоматическом режиме.

Качество и ассортимент товара - главные составляющие экспорта

Перерабатывают здесь еще и белорусский лен, и отечественные химические волокна. Чтобы быть востребованными на рынках, такая диверсификация ассортимента просто необходима. Сегодня по качеству продукции гродненские текстильщики конкурируют с известными азиатскими производителями.





