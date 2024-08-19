Громко и с размахом прошли первые районные "Дожинки" в Минской области

Более 2 млн тонн весит каравай Минской области. И это самый весомый намолот среди регионов страны. В отдельных хозяйствах фиксируют урожайность более 100 центнеров с гектара. Самые щедрые "хлебные резервы" - это почти 150 тысяч тонн зерна - заготовили Слуцкий, Клецкий и Несвижский районы. В благодарность работникам - новый многоквартирный дом, концертный нон-стоп и, конечно, чествование лучших аграриев. Хлебные рекорды и праздник с народным колоритом - в сюжете Ильи Цветкова ( подробности в видео).