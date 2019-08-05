3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Группа компаний "Кинглет" выпустила партию упаковки из вторсырья
Использованные полиэтиленовые пакеты, собранные во время экологической акции, получили вторую жизнь. Группа компаний "Кинглет" выпустила партию упаковки из вторсырья. Год назад новый бренд освоил экопроизводство. В ассортименте тканевые, многоразовые, пакеты из переработки, а также биоразлагаемые из кукурузного крахмала. Белорусам такой вид продукции пока мало знаком, а вот в Европе это уже лидер рынка. Тонкости производства, экологичность и экспортные перспективы - в репортаже Виктории Антоненковой.
От кукурузы до промышленного сырья, от пакета до органического удобрения. Упаковка из биополимера для Беларуси - решение инновационное. По прочности и долговечности - ничем не уступает полиэтилену, а по экологичности во всем его превосходит.Сейчас сырье закупают в Италии. Крупнейший мировой производитель гарантирует качество и чистоту продукта - желтые гранулы на 99 % состоят из кукурузного крахмала. В подтверждение сертификат. Правильное сырье - залог экологичной упаковки. В которой заинтересован не только белорусский рынок.
Мощности предприятия хватает, чтобы закрыть текущую потребность всех торговых сетей Беларуси. При необходимости, всего за месяц производство можно расширить. В эти же сроки, поставщик доставит необходимые объемы сырья. Главное, чтобы был запрос населения. Сейчас экоупаковка ненамного дороже полиэтилена. А с появлением местной сырьевой базы разницу можно нивелировать. Самое главное - организовать, совместно с государственными органами, раздельный сбор пищевых отходов и их правильную утилизацию. Домашнее или промышленное компостирование остатков пищи вместе с биоразлагаемыми пакетами позволит превратить этот вид мусора в удобрение.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва