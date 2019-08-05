Использованные полиэтиленовые пакеты, собранные во время экологической акции, получили вторую жизнь. Группа компаний "Кинглет" выпустила партию упаковки из вторсырья. Год назад новый бренд освоил экопроизводство. В ассортименте тканевые, многоразовые, пакеты из переработки, а также биоразлагаемые из кукурузного крахмала. Белорусам такой вид продукции пока мало знаком, а вот в Европе это уже лидер рынка. Тонкости производства, экологичность и экспортные перспективы - в репортаже Виктории Антоненковой.



От кукурузы до промышленного сырья, от пакета до органического удобрения. Упаковка из биополимера для Беларуси - решение инновационное. По прочности и долговечности - ничем не уступает полиэтилену, а по экологичности во всем его превосходит.Сейчас сырье закупают в Италии. Крупнейший мировой производитель гарантирует качество и чистоту продукта - желтые гранулы на 99 % состоят из кукурузного крахмала. В подтверждение сертификат. Правильное сырье - залог экологичной упаковки. В которой заинтересован не только белорусский рынок.



Мощности предприятия хватает, чтобы закрыть текущую потребность всех торговых сетей Беларуси. При необходимости, всего за месяц производство можно расширить. В эти же сроки, поставщик доставит необходимые объемы сырья. Главное, чтобы был запрос населения. Сейчас экоупаковка ненамного дороже полиэтилена. А с появлением местной сырьевой базы разницу можно нивелировать. Самое главное - организовать, совместно с государственными органами, раздельный сбор пищевых отходов и их правильную утилизацию. Домашнее или промышленное компостирование остатков пищи вместе с биоразлагаемыми пакетами позволит превратить этот вид мусора в удобрение.



