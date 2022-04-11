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ГТК Беларуси: Для отдельных категорий товаров таможенные операции будут упрощены

Помочь отечественным производителям сохранить устойчивость в своей работе и уверенно войти на новые перспективные рынки - задача ГТК. Государственный таможенный комитет будет поддерживать субъектов внешнеторговой деятельности, в рамках принятого правительством комплексного плана поддержки экономики. Об этом сообщил первый зампредседателя ведомства Александр Валиев, отметив, что для повышения финансовой устойчивости наших предприятий, в том числе импортеров, комитет уже подготовил документ, который предусматривает реструктуризацию таможенной задолженности. Субъекты хозяйствования смогут планово и поэтапно погашать долги перед бюджетом по таможенным платежам без угрозы работоспособности.

Активная работа ведется и в рамках ЕАЭС, в частности подготовлены новые проекты по упрощению таможенных процедур, здесь речь идет о временном обнулении ставок ввозных пошлин по сотням позиций различных категорий товаров.

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