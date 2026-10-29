Губернатор Санкт-Петербурга перезагрузил сотрудничество с ведущими предприятиями Бреста

Губернатор Санкт-Петербурга посетил Брестскую область в рамках трехдневного визита в Беларусь. Александр Беглов побывал на предприятии ООО "СТиМ" - это резидент свободной экономической зоны "Брест" и первая компания в стране, освоившая сложное направление производства.



Компания выпускает машины и материалы для дорожной разметки: краску, термо- и холодный пластик. Продукция известна далеко за пределами Беларуси. В основе лежат современные технологии и комплектующие ведущих производителей. С северной столицей России предприятие давно наладило партнерские отношения.

Делегация из Санкт-Петербурга также побывала на предприятии по производству оборудования для пищевой промышленности ООО "Агропищепром", которое выпускает продукцию от отдельных машин до полностью автоматизированных линий



Основные клиенты компании, специализируются на переработке мяса. Оборудование направлено на то, чтобы повышать эффективность, снижать затраты и выпускать продукцию, соответствующую самым высоким стандартам.



Более 80 % агрегатов идут на экспорт, в основном в Россию. С Санкт-Петербургом здесь также сотрудничают, и после посещения предприятия губернатором города это партнерство вышло на новый уровень.