Губернатор Тверской области: Доля Беларуси в экспорте региона составляет около 30 %

Гость выездной студии на полях "ИННОПРОМа" губернатор Тверской области Виталий Королев рассказал, что Беларусь дает около 30 % экспорта тверской продукции, а это примерно 283 млн долларов в год.



Глава региона также сообщил о подписанных документах с руководителем Госстандарта Республики Беларусь и о дорожной карте, которая должна развивать промышленный и культурный треки сотрудничества (подробности в видео).