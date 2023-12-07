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Экономика
Губернатор Иркутской области: Белорусская продукция востребована и конкурентоспособна
07.12.2023
19:55
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Лукашенко поздравил БГПУ с 110-летием
2 часа назад
Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за экстремистские преступления
17 часов назад
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На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения
20 часов назад
Выборы-2025: информационный центр ЦИК будет работать с 24 по 27 января
22 часа назад
Как подготовить делегатов ВНС к глобальным вопросам, рассказал Александр Маркевич
22 часа назад
Выборы-2025: ЦИК утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ
22 часа назад
Следующее заседание ВНС намерены провести после выборов Президента Беларуси
19.11.2024
15:05
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1 час назад
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2 часа назад
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
2 часа назад
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Какие услуги будет оказывать новый транспортно-логистический центр под Минском
1 час назад
Замкнутый цикл производства - от поля до готовой продукции на прилавках магазинов - оправдал себя
11 часов назад
ВВП плюс 4,2 % - в правительстве рассмотрели итоги работы экономики за 9 месяцев
12 часов назад
Как предприниматель в Беларуси может получить финансовую помощь от государства
10 часов назад
Какие новые инструменты государственной поддержки предпринимательства внедрены в Беларуси
10 часов назад
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Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
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Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
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11.11.2024
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