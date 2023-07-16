Губернатор Кемеровской области: Вся мировая техника горнорудной отрасли проходила испытания и совершенствовалась на Кузбассе

Вся мировая техника, которая работает в горнорудной области, все ведущие компании мира проходили через Кузбасс. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев.





"Мы привыкли все брать из-за рубежа, и когда нам ввели такой большой набор санкций, это пошло нам на пользу. Мы вынуждены, и слава богу, делать все сами. Поэтому мы начинаем производить технику, полностью независимую от стран, которые ввели нам санкции. Это окно возможностей реализуется очень быстро, и первые образцы такой техники есть, - отметил губернатор. - Эта техника будет проходить испытания на предприятиях Кузбасса, дорабатываться и совершенствоваться".