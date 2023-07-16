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Губернатор Кемеровской области: Вся мировая техника горнорудной отрасли проходила испытания и совершенствовалась на Кузбассе

Вся мировая техника, которая работает в горнорудной области, все ведущие компании мира проходили через Кузбасс. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев.


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"Мы привыкли все брать из-за рубежа, и когда нам ввели такой большой набор санкций, это пошло нам на пользу. Мы вынуждены, и слава богу, делать все сами. Поэтому мы начинаем производить технику, полностью независимую от стран, которые ввели нам санкции. Это окно возможностей реализуется очень быстро, и первые образцы такой техники есть, - отметил губернатор. - Эта техника будет проходить испытания на предприятиях Кузбасса, дорабатываться и совершенствоваться".

Сергей Цивилев отметил, что вся мировая техника, которая работает в горнорудной области, все ведущие компании мира проходили через Кузбасс. "Наши инженеры подсказывали мировым производителям, что надо внести, здесь и проходили испытания. Сегодня мы быстро развиваем свою совместную российско-белорусскую технику, и она будет не уступать ни в чем зарубежным образцам", - уверенно подытожил губернатор Кемеровской области.

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