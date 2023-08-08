Как мы помогаем региону решать вопросы по импортозамещению, сколько белорусских тракторов, комбайнов и лифтов там закупят в 2023 году. О силе бренда "Сделано в Беларуси" и новой сети магазинов "Щедрый Батька" расскажет губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в проекте "Актуальное интервью" в вечернем эфире.