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Губернатор Ульяновской области: Беларусь для нас самый важный стратегический партнер
В российском Поволжье белорусы запускают новые кооперационные проекты. И как отмечает губернатор Алексей Русских, Беларусь для Ульяновской области как стратегический партнер, самый главный и самый важный.
Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России: Кооперация между Беларусью и Ульяновской областью крайне интересна. Учитывая то, что против России и Беларуси были введены санкции и были разрушены логистические цепочки, нам пришлось в кратчайшие сроки искать новых партнеров, которые поставляли бы материалы, сырье, комплектующие. Пришлось быстро принимать решение в открытии новых логистических путей. Ульяновская область активно работает в плане кооперации с соседними регионами как внутри России, также и с друзьями-партнерами.
Также Алексей Русских добавил, что соглашения между Ульяновской областью и Беларусью подписаны еще в 2005 году о сотрудничестве в экономике, науке, культуре. "Приоритетом является авиастроение, у нас большие задачи по увеличению выпуска самолетов. Конечно, белорусы нам могут очень помочь", - уверен губернатор.
В Ульяновске собирают Илы, белорусы готовы помочь с деталями и активно включиться в российскую программу авиастроения. Свой интерес здесь и у белорусских машиностроителей. Это неудивительно, ведь Ульяновск родина УАЗов. Здесь мы открываем производство полуприцепов. И это только начало.
"Автомобилестроение, у нас давние отношения между Ульяновским автозаводом и поставщиками комплектующих из Беларуси. Эти цепочки мы будем развивать. В Ульяновске будет создано новое производство полуприцепов к автомобилям МАЗ. Это 600 миллионов рублей инвестиций, 400 новых рабочих мест. Конечно, все это очень важно", - подвел итог губернатор Ульяновской области России.
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