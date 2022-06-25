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Губернатор Витебской области: В 2023 году планируем посеять около 10 тыс. га озимого ячменя
Губернатор Витебской области Александр Субботин в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в 2021 году в области было всего 110 га озимого ячменя, а в 2022 посеяли уже более 2 тыс. га.
"Мы наблюдаем и видим, что это нормальная культура и ее надо растить. Рассчитываем на следующий год посеять около 10 тысяч гектаров озимого ячменя. Глава государства поставил задачу в стране около 100 тысяч гектаров должно быть. Думаю, что мы к этому придем года за два точно. Есть возможность", - отметил Субботин.
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