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Губернатор Витебской области: В 2023 году планируем посеять около 10 тыс. га озимого ячменя

Губернатор Витебской области: В 2023 году планируем посеять около 10 тыс. га озимого ячменя

Губернатор Витебской области Александр Субботин в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в 2021 году в области было всего 110 га озимого ячменя, а в 2022 посеяли уже более 2 тыс. га.

"Мы наблюдаем и видим, что это нормальная культура и ее надо растить. Рассчитываем на следующий год посеять около 10 тысяч гектаров озимого ячменя. Глава государства поставил задачу в стране около 100 тысяч гектаров должно быть. Думаю, что мы к этому придем года за два точно. Есть возможность", - отметил Субботин.

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