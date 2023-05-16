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Губернатор Владимирской области: возможности и потребности кооперации с Беларусью достаточно высоки
Возможности и потребности кооперации Владимирской области России с Беларусью достаточно высоки. Об этом в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор российского региона Александр Авдеев, пишет БЕЛТА.
"Структура экономики Владимирской области и Беларуси очень схожа по промышленности, сельскому хозяйству. Поэтому возможности и потребности кооперации достаточно высоки. Действительно, Беларусь поставляет нам оборудование, сырье для дальнейшего производства, конечную продукцию. Это и изделия из стекла, путевое оборудование, различные инструменты и аппараты - измерительные, контрольные. Медицинское, хирургическое оборудование, нетканые материалы, специальная пряжа, изделия из пластмасс. Особую строчку занимает общественный транспорт, сельскохозяйственная, коммунальная техника. Двигатели минского производства позволили нашей области войти в число регионов, где выпускаются тракторы и погрузчики под собственным брендом", - сказал глава региона.
Он подчеркнул, что Беларусь является давним и надежным партнером для области. "У нас более 100 стран-партнеров. Беларусь занимает пятое место среди этого листа. Я считаю, что это, скорее, стартовая позиция, которую надо улучшать. И улучшать позиции в нашем товарообороте, обмене в том числе культурными, туристическими услугами. У нас работают более 30 предприятий, учредителями которых являются граждане Беларуси", - сказал Александр Авдеев.
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