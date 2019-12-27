Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере 75 млрд долларов, что позволило компании поддерживать более низкие цены, чем у конкурентов, и стать лидером телекоммуникационной отрасли. Стоит отметить, самую существенную финансовую помощь (около 46 млрд долларов) компания получила за счет займов и кредитных линий со стороны государственных банков. По словам аналитиков, масштаб господдержки Huawei существенно превосходит помощь, которую получили от правительств своих стран ближайшие конкуренты компании.