Современное село - это цифры и точные науки, поэтому молодые люди все чаще выбирают агробизнес в качестве образовательной специальности.

Сегодня кадры для сельхозорганизаций готовят сразу в нескольких профильных вузах по всей стране, и очень важно сверить часы в подготовке специалистов высокого уровня. Это и стало главной темой I Форума аграрного экономического образования Беларуси.

Беларусь всегда делает ставку на результат. I Форум аграрного экономического образования страны приурочен к 30-летию факультета предпринимательства и управления Белорусского государственного аграрного технического университета.

Отметим, что в 2026 году набор на аграрные специальности в четырех ведущих вузах по всей республике был выполнен на 100 %. 30-40 % - это учащиеся, которые будут осуществлять подготовку на основе целевого договора, потому что более 800 представителей реального сектора экономики сегодня оказывают поддержку всем студентам, которые хотят остаться работать в этой нише.

Сегодня студенты сознательно выбирают агробизнес, инженерные технологии, ведущие методики преподавания и остаются чаще в профессии. Это не может не радовать, но, как говорит глава государства Александр Лукашенко, в первую очередь в любом коллективном хозяйстве играют кадры и управленцы.

Напомним, что в декабре 2026 года в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках будет открыта новая агролаборатория, где буквально на реальном примере будут изучать новые технологии подготовки кадров.

Ирина Шафранская, декан экономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Будем готовить специалистов для биотехнологии, селекции. Также этот комплекс предназначен для прикладных научных исследований, для повышения квалификации специалистов как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Потому что аналогов таких теплиц нет. Акцент у нас сделан на то, чтобы это было автоматизированное управление, облачная технология, многоярусное оборудование".

Беларусь - мировой экспортер сельскохозяйственной продукции. Все зависит от тех компетенций, которые сегодня активно используются в образовательном процессе. Надо отметить, что четыре ведущих вуза страны работают сообща, поскольку подготовка кадров для белорусской земли - это стратегическая задача, которая неоднократно ставилась как и правительством, так и Президентом. Поэтому такой тематический форум позволит сверить часы и выйти на международную арену, ведь все университеты работают в тесном контакте с каждым регионом Российской Федерации, а также с Республикой Таджикистан.

Наталья Кириенко, завкафедрой экономической теории и права БГАТУ:

"Глава государства действительно уделяет внимание аграрному образованию. Молодежь - это наше будущее. Мы стараемся поддерживать планку, поскольку сейчас в условиях интеллектуализации и цифровизации абсолютно нужны новые компетенции, умения и знания. Мы акцентируем внимание на подготовку специалистов, экономистов, управленцев с уклоном на то, что они должны обладать этими актуальными знаниями. Уже на сегодняшний день учебный процесс полностью интегрирован с практикой. Занятия проводятся на филиалах кафедры, а учебные производственные практики начинаются уже с 1-го курса".

Светлана Бондарь, декан факультета предпринимательства и управления БГАТУ:

"Факультет предпринимательства и управления осуществляет подготовку кадров для агропромышленного комплекса по специальностям "агробизнес" и "менеджмент" с профилизацией "менеджмент в АПК". Наши специальности востребованы не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами".

С 2018 года аграрное образование стало более прикладным, поскольку специалистов начали готовить не только в университете, но еще и со школьной скамьи. С 2018-го начали свою работу аграрные классы, и сейчас все больше выпускников этого направления поступают в аграрные вузы и продолжают свою образовательную траекторию вплоть до высших руководящих должностей аграрного сектора.