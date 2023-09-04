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I Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартует 4 сентября в Беларуси
4 сентября в Беларуси стартует I Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Участники, а это более тысячи человек, обсудят вопросы развития в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, науки, культуры, здравоохранения и туризма. Ожидается подписание контрактов на 50 млн рублей. В рамках форума будут работать 6 секционных площадок.
Секция, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества Беларуси и Узбекистана в области промышленности, пройдет на предприятии "БелАЗ". Туда приедут представители узбекской стороны в области машиностроения, лифтового оборудования. Узбекистан для Беларуси - очень важный стратегический партнер. Думаю, что по результатам работы секций на "БелАЗе" будут заключены контракты на поставку тракторов, автомобильных шин. Но самое важное - обсудить дальнейшее сотрудничество и создание совместных предприятий.
Ключевым мероприятием станет заседание на тему: "Женщины в бизнесе - потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана", по итогам которого будет подписана декларация.
Напомним, форум продлится до 7 сентября. Его организатором является Совет Республики Национального собрания Беларуси.
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