I Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартует 4 сентября в Беларуси

Секция, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества Беларуси и Узбекистана в области промышленности, пройдет на предприятии "БелАЗ". Туда приедут представители узбекской стороны в области машиностроения, лифтового оборудования. Узбекистан для Беларуси - очень важный стратегический партнер. Думаю, что по результатам работы секций на "БелАЗе" будут заключены контракты на поставку тракторов, автомобильных шин. Но самое важное - обсудить дальнейшее сотрудничество и создание совместных предприятий.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси