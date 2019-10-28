И. Костевич: Количество проблемных по занятости районов Беларуси сократилось на 80 процентов

Количество проблемных по занятости районов Беларуси сократилось на 80 процентов. На начало года их было 53. Об этом в "Главном эфире" заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. В республиканском банке вакансий стало больше предложений от нанимателей, востребованы рабочие специальности и работники ІТ-сферы.

Рынок труда в Беларуси стабилизирован

Биржи труда готовят и кадры под заказ предприятий и организаций. Срок поиска новой работы уменьшился до 7 месяцев. Это следствие восстановления экономики и открытия новых производств.