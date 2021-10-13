И. Петришенко: Беларусь транзитная и экспортно ориентированная страна и готова активно работать над этими темами

Выгодная торговля без теневых схем на пространстве "пятерки" ЕАЭС, а также увеличение количества расчетов по сделкам и контактам - в национальных валютах. Об этом шла речь сегодня на встрече вице-премьера Беларуси и министра по экономике и финансовой политике ЕЭК. Как отметил Игорь Петришенко, Беларусь транзитная и экспортно-ориентированная страна и готова активно работать над этими темами. Также говорили о новых подходах в электронной торговле, согласно которым НДС будет уплачиваться в стране потребления товара. Это хотят законодательно закрепить в рамках Евразийского союза.