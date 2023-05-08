В Беларуси снова дешевеет автомобильное топливо

В Беларуси вновь дешевеет автомобильное топливо. С завтрашнего дня его стоимость уменьшится на одну копейку. Так, литр 92-го бензина составит 2 рубля 26 копеек, 95-го - 2 рубля 36 копеек, а 98-го - 2 рубля 58 копеек. Для тех, кто заправляется дизельным топливом, литр обойдется в 2 рубля 36 копеек. В предыдущий раз цены менялись 2 мая.