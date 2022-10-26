Игорь Брыло: Беларусь по итогам 2022 года ожидает достичь рекордного экспорта продовольствия

Беларусь по итогам года ожидает достичь рекордного экспорта продовольствия - на уровне восьми миллиардов долларов. Об этом сегодня сообщил глава профильного ведомства на международном форуме "Беларусь молочная".



За 9 месяцев на продажах за рубеж мы уже заработали свыше пяти миллиардов долларов (это на четверть больше прошлогодних показателей). При этом порядка половины в структуре внешних поставок - это молочная продукция.



Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Рентабельность производства молочной продукции хорошая, ценовая конъюнктура в мире благоприятная. Так что наши предприятия неплохо срабатывают с прибылью. Увеличиваются поставки в Россию, Китай. Страны Азии, Океании, Африка - мы присутствуем везде. Невзирая ни на какие санкции, Беларусь продает свои товары, наша продукция узнаваема в мире и пользуется заслуженным авторитетом. Белорусское продовольствие поставляется более чем в 100 стран мира. Что касается упаковки для молока, проблем с тетрапаком уже нет. Идут поставки из Китая, России и ряда европейских стран. Прорабатывается и собственное производство в Беларуси.



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