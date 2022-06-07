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Игорь Брыло: Заместить белорусские удобрения очень сложно
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в проекте "Успеть до полуночи" отметил, что продукция белорусских предприятий, которые производят удобрения, поступала в большое количество стран. Резкое прерывание каких-то отношений ни к чему хорошему не приводит. Должна быть какая-то замена.
"Я знаю, что уже много вопросов по удобрениям возникает в европейских странах. Чудес не бывает. Просто так в один миг взять и заменить какой-то продукт, который был на твоем рынке достаточно прочно и в огромных объемах, а Беларусь входит в топ производителей удобрений в мире, сложно. Заместить белорусские удобрения очень сложно. Пусть экспериментируют, что тут сказать. Своими санкциями вы в первую очередь обижаете своего производителя, своего человека, который недополучит продукцию, денежную выручку. Кому от этого будет легче?" -недоумевает Игорь Брыло.
Заменить объемы белорусских удобрений будет очень и очень сложно.
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