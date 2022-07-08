3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Игорь Клепча: Суммы налоговых отсрочек и рассрочек для белорусских предприятий составили порядка 200 млн рублей
Суммы налоговых отсрочек и рассрочек для отечественных предприятий уже составили порядка 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Напомним, такой шаг принят правительством в рамках пакета мер по поддержке национальной экономики в условиях санкционного прессинга. Реальный сектор получил возможность отложить налоговые выплаты: правительство разработало простой механизм получения отсрочки. Кроме того, предприятия могут пользоваться и другими послаблениями. Это позволяет поддержать производителей в нынешних непростых экономических условиях: на время переориентации экспортных потоков и выстраивания новой логистики поставок.
А в целом в Беларуси выстроена эффективная система налогового администрирования. Она обеспечивает своевременное и полное поступление налогов в бюджет. Главным образом в добровольном порядке. Доля таких платежей составляет 98 %.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов