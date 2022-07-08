Игорь Клепча: Суммы налоговых отсрочек и рассрочек для белорусских предприятий составили порядка 200 млн рублей

Суммы налоговых отсрочек и рассрочек для отечественных предприятий уже составили порядка 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Напомним, такой шаг принят правительством в рамках пакета мер по поддержке национальной экономики в условиях санкционного прессинга. Реальный сектор получил возможность отложить налоговые выплаты: правительство разработало простой механизм получения отсрочки. Кроме того, предприятия могут пользоваться и другими послаблениями. Это позволяет поддержать производителей в нынешних непростых экономических условиях: на время переориентации экспортных потоков и выстраивания новой логистики поставок.