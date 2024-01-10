Игорь Назарчук: Повышение надежности и качества нашей продукции особенно актуально в 2024 году - Году качества

Наша продукция и так отличается надежностью при оптимальном соотношении цены и качества, но когда мы говорим о такой специфичной продукции, как, допустим, трактор, то он нужен сегодня и сейчас, когда идет посевная или уборочная. Каждый день промедления чреват своими убытками. Здесь, помимо надежности, очень важно создать технологический задел для того, чтобы у соответствующего дилера или нашего субъекта ТПС были те расходные материалы и те запчасти, которые наиболее характерны. Мы знаем, какие могут быть поломки, мы должны быть к этому готовы. Для этого нужна оперативность, должна быть налажена система поставки через таможню, через иные пути там, где таможни нет, как с Россией, и в рамках Евразийского союза отсутствуют таможенные барьеры, в этом плане здесь все хорошо.

Игорь Назарчук, заместитель министра иностранных дел Беларуси