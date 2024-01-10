3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Игорь Назарчук: Повышение надежности и качества нашей продукции особенно актуально в 2024 году - Году качества
Министерство иностранных дел является координатором развития товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом. Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие белорусского рынка за пределами страны, которые нивелируются либо путем переговоров, либо заключением соответствующих соглашений. Это осуществляется в ежедневном формате, также МИД вместе с Министерством промышленности ставит задачу - повышение надежности и качества белорусской продукции. Это особенно актуально в текущем году - Году качества.
Наша продукция и так отличается надежностью при оптимальном соотношении цены и качества, но когда мы говорим о такой специфичной продукции, как, допустим, трактор, то он нужен сегодня и сейчас, когда идет посевная или уборочная. Каждый день промедления чреват своими убытками. Здесь, помимо надежности, очень важно создать технологический задел для того, чтобы у соответствующего дилера или нашего субъекта ТПС были те расходные материалы и те запчасти, которые наиболее характерны. Мы знаем, какие могут быть поломки, мы должны быть к этому готовы. Для этого нужна оперативность, должна быть налажена система поставки через таможню, через иные пути там, где таможни нет, как с Россией, и в рамках Евразийского союза отсутствуют таможенные барьеры, в этом плане здесь все хорошо.
Также заместитель министра иностранных дел Беларуси отметил, что важны центры и точки компетенции в отношении прибыли. Очень важно в стране пребывания минимизировать издержки за счет уменьшения складских расходов, транспортных расходов, а для этого надо договориться о хороших тарифах по транспортировке и хранению. Важно своевременно соблюсти процедуры сертификации на безопасность, на соответствие.
Мы говорим про качество в Год качества. Мы говорим о том, что мы своему покупателю должны привить любовь к нашей технике на всем периоде ее жизни. И тут у нас вступает в действие и второй бизнес.
Важно не упустить выгоду не только на продаже готового продукта, неотъемлемой частью заработка является вторичный бизнес - рынок услуг. Качественное послепродажное обслуживание позволяет исключить контрафакт, потому что контрафакт появляется только там, где чувствуют, где это может быть и где есть дефицит.
Товаропроводящие сети в Год качества - смотрите в ток-шоу"Экономическая среда".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ