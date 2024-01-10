ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Игорь Назарчук: Повышение надежности и качества нашей продукции особенно актуально в 2024 году - Году качества

Игорь Назарчук: Повышение надежности и качества нашей продукции особенно актуально в 2024 году - Году качества

Министерство иностранных дел является координатором развития товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом. Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие белорусского рынка за пределами страны, которые нивелируются либо путем переговоров, либо заключением соответствующих соглашений. Это осуществляется в ежедневном формате, также МИД вместе с Министерством промышленности ставит задачу - повышение надежности и качества белорусской продукции. Это особенно актуально в текущем году - Году качества.

Наша продукция и так отличается надежностью при оптимальном соотношении цены и качества, но когда мы говорим о такой специфичной продукции, как, допустим, трактор, то он нужен сегодня и сейчас, когда идет посевная или уборочная. Каждый день промедления чреват своими убытками. Здесь, помимо надежности, очень важно создать технологический задел для того, чтобы у соответствующего дилера или нашего субъекта ТПС были те расходные материалы и те запчасти, которые наиболее характерны. Мы знаем, какие могут быть поломки, мы должны быть к этому готовы. Для этого нужна оперативность, должна быть налажена система поставки через таможню, через иные пути там, где таможни нет, как с Россией, и в рамках Евразийского союза отсутствуют таможенные барьеры, в этом плане здесь все хорошо.
Игорь Назарчук, заместитель министра иностранных дел Беларуси


Изображение

Также заместитель министра иностранных дел Беларуси отметил, что важны центры и точки компетенции в отношении прибыли. Очень важно в стране пребывания минимизировать издержки за счет уменьшения складских расходов, транспортных расходов, а для этого надо договориться о хороших тарифах по транспортировке и хранению. Важно своевременно соблюсти процедуры сертификации на безопасность, на соответствие.

Мы говорим про качество в Год качества. Мы говорим о том, что мы своему покупателю должны привить любовь к нашей технике на всем периоде ее жизни. И тут у нас вступает в действие и второй бизнес.
Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси

Важно не упустить выгоду не только на продаже готового продукта, неотъемлемой частью заработка является вторичный бизнес - рынок услуг. Качественное послепродажное обслуживание позволяет исключить контрафакт, потому что контрафакт появляется только там, где чувствуют, где это может быть и где есть дефицит.

Товаропроводящие сети в Год качества - смотрите в ток-шоу"Экономическая среда".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все