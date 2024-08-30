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Игорь Сергеенко: Многогранное взаимодействие Беларуси и Китая будет только укрепляться
Многогранное взаимодействие Беларуси и Китая будет только укрепляться. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с послом КНР в Беларуси. Се Сяо-Юн завершает свою дипмиссию в нашей стране. За годы работы в Беларуси дипломат смог глубоко погрузиться в белорусско-китайские проекты. Благодаря в том числе и его участию стало реальностью знаковое событие - принятие в сентябре 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде совместной декларации об установлении наивысшего в истории уровня отношений: всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
Действительно мы сегодня можем констатировать очень серьезные достижения в области образования, науки, инноваций, реализации проектов, связанных с продвижением интересов наших государств, международное сотрудничество. Вы все знаете, что мы стали членом Шанхайской организации сотрудничество. Здесь очень важный вклад, конечно, и Китайской Народной Республики, что мы стали полноправным членом этой организации. Поэтому еще раз сверить, как говорят, часы и наметить планы на будущее.
Китайский дипломат высоко оценил достигнутый уровень белорусско-китайских отношений и выразил уверенность, что он и впредь будет динамично развиваться во всех сферах на благо народов двух дружественных государств.
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