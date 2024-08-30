Игорь Сергеенко: Многогранное взаимодействие Беларуси и Китая будет только укрепляться

Действительно мы сегодня можем констатировать очень серьезные достижения в области образования, науки, инноваций, реализации проектов, связанных с продвижением интересов наших государств, международное сотрудничество. Вы все знаете, что мы стали членом Шанхайской организации сотрудничество. Здесь очень важный вклад, конечно, и Китайской Народной Республики, что мы стали полноправным членом этой организации. Поэтому еще раз сверить, как говорят, часы и наметить планы на будущее.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси