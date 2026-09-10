II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" откроется в Минске 30 сентября

С 30 сентября по 2 октября 2026 года столица Республики Беларусь во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. В Минском международном выставочном центре вновь состоится II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь".

Масштабная экспозиция и насыщенная деловая программа объединят лидеров индустрии из Беларуси, России и других стран ЕАЭС с целью развития кооперационных цепочек и трансфера передовых технологий.

Главная пленарная сессия "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство" состоится с участием глав делегаций стран ЕАЭС, представителей органов государственного управления, руководителей и экспертов отрасли.

Площадка в Минске сохраняет за собой статус профильного хаба технологического сотрудничества. В 2026 году фокус "ИННОПРОМ. Беларусь" будет направлен на углубление инвестиционного и инновационного потенциала действующих кооперационных связей.

Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" позволяет участникам продемонстрировать лучшие разработки и достижения промышленности, обменяться опытом и в практической плоскости отработать торгово-экономические аспекты.

Для иностранного бизнеса выставка в Минске - возможность детально познакомиться с белорусскими технологиями и разработками, а также с компаниями, которые не практикуют участие в международных выставках за рубежом и работают локально в регионах, найти новых партнеров и расширить географию сотрудничества.

Одним из ключевых моментов комплекса подготовки к выставке является проведение онлайн-регистрации на сайте события. Регистрация предоставляет возможность бесплатно посетить выставку в качестве гостя, представить продукцию и товары в составе экспозиции в качестве участника-экспонента. Регистрация открыта до 19 сентября.

"ИННОПРОМ. Беларусь" - это не только платформа для демонстрации передовых технологий и промышленной продукции, но и пространство для заключения соглашений и обсуждения будущего евразийской промышленности.

Ожидается, что выставку в Минске посетит ряд зарубежных делегаций. Планируются визиты руководителей регионов России, представителей бизнес-сообщества и иностранных партнеров.

Статус выставки "ИННОПРОМ" и его авторитет на международной арене свидетельствует о его высокой популярности, а "ИННОПРОМ. Беларусь" уже традиционно становится частью этого значимого выставочного события мирового уровня.