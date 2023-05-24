II Евразийский экономический форум соберет в Москве 2,7 тыс. участников из более чем 50 стран

Для российского заказчика очень важно, чтобы был хороший уровень качества, и здесь Беларусь ближе всех стран, если брать с аналогами из Турции, Китая и даже стран ЕАЭС. И, естественно, когда возник жестокий санкционный режим, когда все логистические цепочки прекратили нормальное существование, все стали обращать внимание, какие есть потенциалы у наших стран. Рост товарооборота за 2022 год, который оценивается плюс/минус в 50 млрд долларов США, он показывает, что потенциал у Беларуси очень большой, и Беларусь может предложить очень много товаров как в сегменте розничных продаж, так и в сегменте корпоративных продаж, которые не уступают лучшим аналогам западных производителей и спокойно конкурируют с китайскими, турецкими и прочими.

Александр Ястриб, председатель российской части совместного Белорусско-Российского делового совета, почетный консул Беларуси в России