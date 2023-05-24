ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

II Евразийский экономический форум соберет в Москве 2,7 тыс. участников из более чем 50 стран

В Москве сегодня стартует II Евразийский экономический форум. Участвуют более 2,5 тыс. представителей органов власти, дипломатов, бизнес-сообщества, международных организаций и руководителей предприятий.

Пройдут 35 деловых сессий. Участники обсудят новую промышленную политику - от технологического суверенитета до международной кооперации. Энергетическую и продовольственную безопасность. Вызовы и перспективы для бизнеса. А также таможенное сотрудничество, конкуренцию и государственные закупки на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Белорусским компаниям разрешили участвовать в госзакупках на территории России. И это дает большие преимущества в создании кооперационных связей, так как предприятия смогут работать напрямую с заказчиком.


Изображение
Для российского заказчика очень важно, чтобы был хороший уровень качества, и здесь Беларусь ближе всех стран, если брать с аналогами из Турции, Китая и даже стран ЕАЭС. И, естественно, когда возник жестокий санкционный режим, когда все логистические цепочки прекратили нормальное существование, все стали обращать внимание, какие есть потенциалы у наших стран. Рост товарооборота за 2022 год, который оценивается плюс/минус в 50 млрд долларов США, он показывает, что потенциал у Беларуси очень большой, и Беларусь может предложить очень много товаров как в сегменте розничных продаж, так и в сегменте корпоративных продаж, которые не уступают лучшим аналогам западных производителей и спокойно конкурируют с китайскими, турецкими и прочими.
Александр Ястриб, председатель российской части совместного Белорусско-Российского делового совета, почетный консул Беларуси в России

Большая Евразия сегодня становится перспективным регионом для экономического развития. Поэтому одной из ключевых тем форума станет обсуждение сотрудничества Евразийского экономического союза с ШОС. Для справки: на экономики государств, входящих в Шанхайскую организацию, приходится более 30 % мирового ВВП. Также на мероприятии обсудят взаимодействие ЕАЭС со странами БРИКС.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все