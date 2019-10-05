II Форум регионов: Диалог Беларуси и Украины получился многоформатным

К теме белорусско-украинских отношений в последние дни приковано особое внимание. Прошедший Форум регионов, действительно, стал эффективной площадкой для укрепления связей как между правительствами, так и бизнесом двух стран. И речь здесь не только о сумме контрактов - она превысила полмиллиарда долларов - хотя, конечно, и это важно. Диалог Беларуси и Украины получился многоформатным. ІІ Форум регионов получил немалый резонанс в экспертном сообществе. Еще больший ажиотаж вызвали переговоры президентов. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили все сферы двустороннего партнерства. Можно точно сказать - и это было заметно по риторике лидеров - общий язык найти удалось.





Итоги форума вместе с экспертами подведет Вероника Бута. Форум регионов - это не только пленарное заседание, совет делового сотрудничества или подписание контрактов. Да, цифра, озвученная в Житомире, бесспорно, впечатляет. Без малого 550 млн долларов. И перешагнуть эту планку в следующий раз, а эстафета перейдет вновь к Беларуси, будет, действительно, непросто. Но в ситуации дня вчерашнего - эта цифра, пусть и впечатляющая, все же стала фоном прошедшего форума. Все внимание было приковано к первым в истории переговорам Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Без преувеличения Минск, Киев, Москва, наши партнеры в Европе и в Азии. Мировое сообщество внимательно следило даже больше не за темами переговоров, обращали внимание на тональность встречи.



Найдут ли главы государств общий язык? Задавалось этим вопросом накануне встречи экспертное сообщество. Вопрос отчасти был снят еще утром в аэропорту. Теплая встреча двух лидеров уже тогда дает сигнал журналистам: расходиться не торопитесь.





Украина может купить белорусскую электроэнергию





Почти три часа ожидания - столько президенты общались без камер, а СМИ гадали, о чем именно идет речь за закрытыми дверями? Чуть позже Александр Лукашенко все в деталях расскажет. Главное - не зацикливаться на простой торговле. Беларусь готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по совершенно разным направлениям. Например, ракетостроении. Кроме этого, наши соседи могут стать потребителями электроэнергии. Белорусская сторона уже заключила несколько коммерческих контрактов на ее поставки.









А. Лукашенко назвал приоритеты сотрудничества с Украиной





Среди приоритетов экономического партнерства Александр Лукашенко называет энергетику, АПК, промышленную кооперацию, транспорт и логистику. Вообще, товарооборот между государствами снова стал обнадеживать - 5,5 млрд долларов - цифра достойная. Однако бывало и выше. Прошедший форум в Житомире, уверены эксперты, бизнес раскачает. Само собой, в стороне не осталась тема разрешения украинского конфликта. Тем более что за несколько дней до житомирской встречи контактная переговорная группа в Минске согласовала так называемую формулу Штайнмайера. А это еще один шаг к заветному миру в Украине. Владимир Зеленский поблагодарил за ту поддержку, которую оказывает наша страна.





Форум регионов: мнения экспертов





Экспертное сообщество переговоры в Житомире восприняло еще и как демонстрацию на практике позиции Беларуси: в непростое геополитическое время мы ведем спокойный диалог и с Западом, и с Востоком. Украина смотрит в сторону Евросоюза. Беларусь - это ЕАЭС. Но что нам мешает сотрудничать?







О том, что главы двух государств общий язык находят, было понятно и на пленарном заседании Форума регионов. Ожидаемо, шуток ждали от Зеленского. Впрочем, у Александра Лукашенко с чувством юмора тоже все в порядке!







С подачи лидеров форум действительно прошел налегке, атмосфера располагала к свободному общению. Шутки шутками, но речь шла в первую очередь о реальной экономике, от которой зависит жизнь и белорусов, и украинцев. ІІ Форум регионов уже доказал свою состоятельность. Подписаны межгосударственные соглашения и конкретные договоренности между областями. МТЗ в следующем году поставит в Украину около 5 тысяч единиц своей техники. О новых поставках рапортовал и БелАЗ. Минский мотовелозавод планирует организовать в Украине сборку велосипедов "Аист". Нефтехимические компании подписали в Житомире контракты более чем на $400 млн.





На переговорах речь шла не только о большой политике и экономике. Говорили даже о возможности совместных съемок кино, запуске белорусского телеканала в Украине. Больше информации о Беларуси - охотнее к нам придут инвесторы. Результаты форума уже говорят о его востребованности. Поэтому Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили предложение проводить такого рода мероприятия не раз в два года, а ежегодно.





Конец недели для Житомира был действительно насыщенным