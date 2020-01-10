III Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно. Решением правительства создан оргкомитет по подготовке мероприятия. Его возглавил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. До 20 февраля должен быть разработан и утвержден план форума. Главная задача - широко представить потенциал регионов обеих стран и площадку для поиска новых контактов и подписания взаимовыгодных соглашений. Предыдущий форум регионов прошел в украинском Житомире. Он стал рекордным. По его итогам были заключены контракты на сумму более чем полмиллиарда долларов.