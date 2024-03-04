III Международный форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма" прошел в Минске

Сельхозпредприятия нашей страны в этом году получат более 8,6 млн т молока. Это на 0,5 млн больше, чем в 2023-м. При этом один из акцентов - на глубокой переработке и строительстве новых животноводческих комплексов.

Об этом заявили на ІІІ Международном форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма", который собрал в столице десятки профильных компаний и экспертов. Среди ноу-хау, например, ортопедический сервис для животных - его презентовала компания из Ярославля. Также затронули кормопроизводство, "Менеджмент на ферме", "Цифра и инновации" в АПК. Кроме того, в Год качества обратили внимание на условия содержания животных.