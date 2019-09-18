IKEA намерена к 2021 году удвоить поставки товаров белорусского производства

Это было озвучено сегодня в ходе белорусско-шведской бизнес-встречи в Минске. Среди участников около сотни представителей наших предприятий мебельной, деревообрабатывающей и легкой промышленности, в том числе настоящие и потенциальные партнеры мировой компании. Для всемирно известного концерна свою продукцию поставляют уже 12 отечественных предприятий. Это свидетельствует о высоких стандартах работы производителей из Беларуси. К слову, благодаря IKEA Швеция вошла в десятку стран, куда больше всего поставляется нашей мебели.