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IKEA намерена к 2021 году удвоить поставки товаров белорусского производства
Это было озвучено сегодня в ходе белорусско-шведской бизнес-встречи в Минске. Среди участников около сотни представителей наших предприятий мебельной, деревообрабатывающей и легкой промышленности, в том числе настоящие и потенциальные партнеры мировой компании. Для всемирно известного концерна свою продукцию поставляют уже 12 отечественных предприятий. Это свидетельствует о высоких стандартах работы производителей из Беларуси. К слову, благодаря IKEA Швеция вошла в десятку стран, куда больше всего поставляется нашей мебели.
Товарооборот Беларуси и Швеции увеличился на 26 %
Белорусская и шведская стороны стремятся активнее развивать двустороннюю торговлю. По итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился на четверть. Динамику планируют сохранить и в этом году. Так, рассчитывают углубить партнерство с производителем игрушек "Полесье". Они, к слову, уже представлены в крупнейших магазинах Швеции. Также в планах сотрудничество в области машиностроения, в частности, в партнерстве с БелАЗом.
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