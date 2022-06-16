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IKEA окончательно уходит из России
Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA полностью уходит из России. Компания продаст 4 своих фабрики другому владельцу и устроит распродажу товаров, оставшихся на ее складах. Также IKEA сократит бизнес и штат сотрудников в стране. В заявлении компании говорится, что розничный бизнес «остается на паузе». Это повлечет за собой оптимизацию, а также уменьшение штата работников. Сколько людей сократят, не уточняется. Однако компания пообещала выплатить своим сотрудникам компенсации. Работники получат выплаты в размере 7-месячной зарплаты. Также IKEA намерена оказывать им поддержку на время адаптации и поиска новой работы.
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