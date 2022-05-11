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IKEA продолжит платить сотрудникам в России

IKEA продлила период выплаты зарплаты сотрудникам в России до августа и может продолжать платить и дальше.

Напомним, о временном закрытии магазинов и приостановлении закупок в России торговая сеть заявила в начале марта. Тогда компания приняла решение выплачивать зарплату сотрудникам до мая. Сейчас в IKEA заявляют, что дальнейшие решения будут приниматься, исходя из конкретных условий.

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