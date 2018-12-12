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IKEA заинтересован привлечь в Беларусь инвесторов, готовых развивать производства

Всемирно известный концерн IKEA заинтересован привлечь в Беларусь инвесторов, готовых развивать производства под заказ шведского бренда. В эти дни под Минском ведущие поставщики знакомятся с возможностями белорусской площадки: изучают потенциал рынка и условия работы. Компанию привлекает мебельный сектор и легпром. Сегодня IKEA уже закупает в Беларуси готовой продукции на 100 миллионов долларов.

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