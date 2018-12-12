Всемирно известный концерн IKEA заинтересован привлечь в Беларусь инвесторов, готовых развивать производства под заказ шведского бренда. В эти дни под Минском ведущие поставщики знакомятся с возможностями белорусской площадки: изучают потенциал рынка и условия работы. Концерн пригласил в нашу страну около трех десятков компаний из разных стран. Речь не только о прямых заказах на белорусских заводах, но и о создании с нуля новых производств. Шведскую компанию привлекает мебельный сектор и текстильная сфера.

