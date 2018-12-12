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IKEA заинтересован привлечь в Беларусь инвесторов, готовых развивать производства
Всемирно известный концерн IKEA заинтересован привлечь в Беларусь инвесторов, готовых развивать производства под заказ шведского бренда. В эти дни под Минском ведущие поставщики знакомятся с возможностями белорусской площадки: изучают потенциал рынка и условия работы. Концерн пригласил в нашу страну около трех десятков компаний из разных стран. Речь не только о прямых заказах на белорусских заводах, но и о создании с нуля новых производств. Шведскую компанию привлекает мебельный сектор и текстильная сфера.
IKEA заинтересован в долгосрочном партнерстве - это один из основных принципов работы концерна. Об этом говорят и цифры: около тысячи поставщиков товаров и средняя продолжительность сотрудничества более 10 лет.
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