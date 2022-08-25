IKEA захотела вернуться в Россию

Шведская торговая сеть IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена вернуться в течение года-двух после ослабления санкционного давления. По информации агентства ТАСС, IKEA никогда не продавала свой бизнес в других странах и не станет этого делать сейчас. Склады и магазины будут оставаться закрытыми до возвращения компании в Россию, при этом заводы в случае их продажи оставят компании право производить товары. Магазины (так называемые синие коробки) до возвращения IKEA, возможно, со следующего года сдадут в аренду. При этом компания сохраняет около 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.