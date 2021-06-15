Илон Маск назвал условие для продажи автомобилей Tesla за биткоины

Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Такое условие поставил глава компании Илон Маск в своем аккаунте Twitter. После этого заявления стоимость криптовалюты подскочила на 10 %. Основатель и глава Tesla в мае обвалил стоимость биткоина, заявив, что компания планирует держать биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.