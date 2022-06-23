3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Илон Маск предупредил о риске рецессии в США
Илон Маск предупредил о риске рецессии в США. "Случится ли рецессия в ближайшем будущем? Скорее да, чем нет", - так дословно звучит цитата. Он объяснил это тем, что американское правительство будет вынуждено жестко реагировать на высокую инфляцию и инфляционные ожидания, а потребительская активность резко снизится. Аналитики отмечают, что показатели потребительской уверенности, розничных продаж, производственной деятельности и в сфере жилья уже достаточно резко замедляются.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все