Илон Маск сделал прогноз о противостоянии Америки и Китая

Илон Маск предсказал превосходство китайской экономики над американской. По словам бизнесмена, США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Однако в настоящее время ситуация изменилась в пользу КНР. Напомним, ранее Илон Маск призвал Торговое представительство США продлить льготы на ввоз графита в страну. Дело в том, что компания Тесла столкнулась с последствиями торговой войны между США и Китаем. Одна из главных проблем, которая волнует автомобильную отрасль, - таможенные пошлины.