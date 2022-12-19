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Илон Маск за три дня продал акции Tesla почти на $3,6 млрд - инвесторы обеспокоены

Илон Маск за три дня продал акции Tesla более чем на 3 миллиарда долларов. Инвесторы обеспокоены такими действиями предпринимателя и считают, что он перенаправляет свое внимание и ресурсы на развитие социальной сети Twitter вместо Tesla. Другие объясняют такое поведение тем, что Маск столкнулся с финансовыми трудностями. Он уже уступил место самого богатого человека в мире.

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