Илон Маск за три дня продал акции Tesla почти на $3,6 млрд - инвесторы обеспокоены

Илон Маск за три дня продал акции Tesla более чем на 3 миллиарда долларов. Инвесторы обеспокоены такими действиями предпринимателя и считают, что он перенаправляет свое внимание и ресурсы на развитие социальной сети Twitter вместо Tesla. Другие объясняют такое поведение тем, что Маск столкнулся с финансовыми трудностями. Он уже уступил место самого богатого человека в мире.