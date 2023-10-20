Иметь две АЭС было бы очень и очень выгодно для Беларуси, заявил Лукашенко

Иметь две атомные электростанции было бы очень и очень выгодно для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов, сообщает БЕЛТА.

Белорусскую атомную станцию глава государства назвал одним из стратегических проектов. Он напомнил, что до этого в стране не занимались подобными технологиями и возведение атомного объекта привело к появлению новой отрасли. Взялись за реализацию этого проекта с настойчивой подачи Президента.

"Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - обратил внимание глава государства.

По его словам, такие проработки на первоначальном этапе идут. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - подчеркнул белорусский лидер.