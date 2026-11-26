Корпусу Минского маргаринового завода пошел седьмой десяток, но его новая страница начнется с чистого листа. На предприятии решили открыть новые линии и модернизировать оборудование.

К качеству продукции требования постоянно повышаются, и чтобы им соответствовать, закупили новую линию.

Александр Поляков, начальник производства ОАО "Минский маргариновый завод":

"Реализация проекта позволит выпускать такую новую продукцию, как кондитерские жиры. Потребителями данной продукции являются все белорусские кондитерские фабрики. Продукт используется для производства кондитерских изделий. Первоначально планируем выпускать от 200 т в месяц, в дальнейшем хотим выйти на производство до 800-2000 т в месяц".

Кстати, кондитерские жиры в Беларуси сегодня никто не производит, а спрос есть, ведь компонент важный, и, даже работая на максимум, эти линии закроют только часть потребности, но заместят импорт под полную потребность предприятий концерна "Белгоспищепром", поэтому открытия цеха ждут. Идея, кстати, появилась в 2022 году. Стоимость оборудования - 1 млн долларов. Оно закуплено в Индии. Еще 12 млн белорусских рублей пошло на ремонт всего здания и котельной.

"Строительная готовность объекта составляет порядка 90 %. Неоправданно затянутые сроки реализации инвестиционного проекта привели к тому, что кондитерские предприятия Беларуси вынуждены закупать сырье только по импорту. За 9 месяцев 2026 года в республику импортировано более 4 тыс. т кондитерских жиров на сумму свыше 9 млн долларов. Контроль за реализацией инвестиционного проекта будет продолжен вплоть до выхода его на проектную мощность", - заявил замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси Владислав Ланюгов.

А вот линию по розливу масла заменили три года назад. Работает она без остановки в три смены. За сутки здесь перерабатывают до 120 т масла, в основном рапсового, подсолнечного только 5-7 %. В 2026 году обновили и оборудование под пятилитровую фасовку.

Да, важно не упускать запрос рынка сегодня, чтобы не потерять его завтра. Производителей пищевой продукции в Беларуси немало, и занять свою нишу дорогого стоит. Вовремя обновить оборудование - это тоже важная часть прибыльной и эффективной работы, тем более инвестиции активно приходят на производство.

Почему инвестиции в современное оборудование - гарантия устойчивого развития завтра. Как новое производство меняет трудовую экосистему. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com