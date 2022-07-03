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Импортозамещение: белорусские сыры с итальянской душой
Сыры с итальянским вкусом, но с белорусским знаком качества уже почти 10 лет выпускает завод на Полесье. Туровский молочный комбинат в числе бесспорных лидеров отрасли и по праву один из самых удачных примеров импортозамещения.
Спрос на продукцию есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом - аналогов такому производству в Беларуси нет. О секретах успеха флагмана - репортаж Николая Скинтияна.
За два года отработки по распределению Дарья Царь буквально влюбилась в свою профессию - решила остаться на Туровском молочном комбинате. Задача мастера участка цеха сливочных сыров - контроль производственных процессов. Работа, говорит, ответственная - потому интересная. А понимать, что твой труд высоко ценят и за пределами страны, особенно приятно.
У меня мама кондитер, наши сливочные сыры для нее всегда актуальны. В мои обязанности входит организовать производство, контролировать критические точки, следить за процессами.
Итальянские традиции сыроделия, белорусское трудолюбие и внимание к деталям. Как результат - уникальное высокотехнологичное производство. Секреты ремесла от зарубежных коллег воплотились в широкой линейке товаров, так что, попробовать настоящую моцареллу белорусы могут не только в Риме. Вот уже 9 лет в тихой полесской глубинке есть свой кусочек Италии. Основа молодого предприятия - только чистые и натуральные ингредиенты.
Завод перерабатывает более 600 тонн молока в сутки - лабораторный контроль комплексный, от физических параметров до уровня радиации. Поэтому и получают первоклассную продукцию, спрос на которую только растет.
Залог успеха предприятия - качественное сырье. Молоко поставляют 9 хозяйств из трех областей страны. По итогам прошлого года комбинат попал сразу на три доски почета - районную, областную и республиканскую. Аналогов такого производства в Беларуси нет.
Оценили качество и за границей. Основные рынки сбыта - страны СНГ. Производственные мощности завода вышли на максимум - в сутки выпускается около ста тонн сыров. Продукции хватает и на экспорт, и на внутреннего потребителя.
По праву Туровский молочный комбинат - один из самых успешных проектов по импортозамещению в Беларуси. Госпрограмма развития Полесья решила с помощью завода целый комплекс важных задач - от производства качественных товаров до создания рабочих мест. Предприятию нет и десяти лет, а оно уже вошло в топ лучших молочных компаний страны. И останавливаться на достигнутом комбинат не намерен.
Планируем расширение ассортимента в ближайшее время, будем выпускать творожные крем-чиз-сыры с различными наполнителями в упаковках по 140 грамм и 400 грамм. Это наши ближайшие планы. В дальнейшем будем развивать ассортимент мягких сыров.
В прошлом году предприятие выпустило почти 34 тысячи тонн сыров. Рентабельность продаж составила около 18 %, а это самый высокий результат в молочной отрасли страны за 2021 год.
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